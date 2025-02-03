Папуашвили обвинил USAID в фальсификации итогов выборов в Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) совершило ряд серьезных ошибок, которые до сих пор не были исправлены, несмотря на усилия по улучшению отношений между Грузией и Соединенными Штатами.

Как сообщает Day.Az, об этом написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в публикации в социальной сети "X", в которой раскритиковал деятельность USAID в Грузии.

Папуашвили отметил, что лично обращался к Конгрессу США с просьбой расследовать эти ошибки, однако усилия не увенчались успехом.

Он напомнил, что после выборов 2020 года, неправительственная организация ISFED, финансируемая USAID, распространила ложные данные о результатах опросов, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Однако партия "Грузинская мечта" вскоре раскрыла фальсификацию, и сама ISFED признала ошибку.

Также Папуашвили раскритиковал главу USAID в Грузии Адама Шмидта, обвиняя его в том, что он ввел в заблуждение и правительство Грузии, и население, утверждая, что данные ISFED были проверены и ошибок не было. Он также обвинил тогдашнего посла США в Грузии в том, что тот, вероятно, знал о проблемах, но предпочел молчать.

Кроме того, Папуашвили указал, что ISFED продолжает свою деятельность в Грузии, получая финансирование извне, и теперь утверждает о фальсификации выборов 2024 года, при этом не раскрывая их официальные результаты, так как они соответствуют данным Центральной избирательной комиссии.