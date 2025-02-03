Папуашвили обвинил USAID в фальсификации итогов выборов в Грузии
Агентство США по международному развитию (USAID) совершило ряд серьезных ошибок, которые до сих пор не были исправлены, несмотря на усилия по улучшению отношений между Грузией и Соединенными Штатами.
Как сообщает Day.Az, об этом написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в публикации в социальной сети "X", в которой раскритиковал деятельность USAID в Грузии.
Папуашвили отметил, что лично обращался к Конгрессу США с просьбой расследовать эти ошибки, однако усилия не увенчались успехом.
Он напомнил, что после выборов 2020 года, неправительственная организация ISFED, финансируемая USAID, распространила ложные данные о результатах опросов, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Однако партия "Грузинская мечта" вскоре раскрыла фальсификацию, и сама ISFED признала ошибку.
Также Папуашвили раскритиковал главу USAID в Грузии Адама Шмидта, обвиняя его в том, что он ввел в заблуждение и правительство Грузии, и население, утверждая, что данные ISFED были проверены и ошибок не было. Он также обвинил тогдашнего посла США в Грузии в том, что тот, вероятно, знал о проблемах, но предпочел молчать.
Кроме того, Папуашвили указал, что ISFED продолжает свою деятельность в Грузии, получая финансирование извне, и теперь утверждает о фальсификации выборов 2024 года, при этом не раскрывая их официальные результаты, так как они соответствуют данным Центральной избирательной комиссии.
"Мы имеем серьезные основания полагать, что это неразглашение было осуществлено под давлением USAID", - заключил председатель.
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