Сальвадор и США намерены заключить беспрецедентное миграционное соглашение

США и Сальвадор работают над подписанием масштабного соглашения в сфере миграции, которое станет беспрецедентным для Латинской Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сальвадора Найиб Букеле в ходе встречи с находящимся с визитом в центральноамериканской стране госсекретарем США Марко Рубио.

"Мы завершаем подготовку [соглашения в сфере миграции]. Я полагаю, госсекретарь [США Марко Рубио] объявит об этом. Это соглашение намного более важное, имеющее куда большее значение, чем те договоренности, которые были достигнуты в 2019 году. В данном случае <...> это соглашение, которое не имеет прецедентов в истории отношений не только США и Сальвадора, но США и Латинской Америки", - заявил Букеле в ходе встречи с госсекретарем США. Их встречу транслировало сальвадорское телевидение.

Букеле также указал, что для его страны отношения с США являются безусловным приоритетом, и главная цель Сальвадора заключается в укреплении сотрудничества с американцами. "Вы знаете, мы не скрываем симпатий с президентом [США Дональдом] Трампом, сейчас лучший момент, чтобы укрепить наши отношения, чем мы сейчас и занимаемся", - добавил сальвадорский лидер.

В конце января телеканала CBS News со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом разрабатывает с властями Сальвадора соглашение, предполагающее депортацию мигрантов из США в центральноамериканскую страну. Отмечается, что соглашение позволит властям США депортировать в Сальвадор мигрантов, не являющимися его гражданами.