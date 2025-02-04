https://news.day.az/world/1727577.html Трамп подтвердил, что США приостановят введение пошлин в отношении Канады Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская администрация приостановит введение импортных пошлин в отношении товаров из Канады на 30 дней для заключения торгового соглашения с этой страной. Как сообщает Day.Az, Трамп написал об этом на своей странице в "Truth".
Трамп подтвердил, что США приостановят введение пошлин в отношении Канады
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская администрация приостановит введение импортных пошлин в отношении товаров из Канады на 30 дней для заключения торгового соглашения с этой страной.
Как сообщает Day.Az, Трамп написал об этом на своей странице в "Truth".
"Я очень доволен этим первым результатом, и объявленные в субботу пошлины будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой. Справедливость для всех",- отметил Трамп.
Ранее о приостановке введения американских пошлин в отношении Канады сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
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