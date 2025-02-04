Трамп подтвердил, что США приостановят введение пошлин в отношении Канады

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская администрация приостановит введение импортных пошлин в отношении товаров из Канады на 30 дней для заключения торгового соглашения с этой страной.

Как сообщает Day.Az, Трамп написал об этом на своей странице в "Truth".

"Я очень доволен этим первым результатом, и объявленные в субботу пошлины будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой. Справедливость для всех",- отметил Трамп.

Ранее о приостановке введения американских пошлин в отношении Канады сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.