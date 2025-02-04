Турция собирается создать авиабазы в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава сирийского переходного правительства Ахмед аш-Шараа в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что на переговорах стороны обсудят совместный оборонный пакт, создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой сирийской армии. По данным источников, речь идет о создании двух авиабаз в центральном регионе на востоке Сирии.