https://news.day.az/world/1727736.html Турция собирается создать авиабазы в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава сирийского переходного правительства Ахмед аш-Шараа в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Турция собирается создать авиабазы в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава сирийского переходного правительства Ахмед аш-Шараа в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Утверждается, что на переговорах стороны обсудят совместный оборонный пакт, создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой сирийской армии. По данным источников, речь идет о создании двух авиабаз в центральном регионе на востоке Сирии.
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