https://news.day.az/world/1727841.html Эрдоган пообещал оказать Сирии необходимую поддержку Турция окажет поддержку Сирии в ее восстановлении. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. "Мы окажем всяческую поддержку Сирии в ее восстановлении.
Эрдоган пообещал оказать Сирии необходимую поддержку
Турция окажет поддержку Сирии в ее восстановлении.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
"Мы окажем всяческую поддержку Сирии в ее восстановлении. Мы не оставили наших братьев одних в самых безнадежных и трудных условиях, мы поддержим их в новых условиях", - сказал Эрдоган.
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