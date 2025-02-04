Эрдоган пообещал оказать Сирии необходимую поддержку

Турция окажет поддержку Сирии в ее восстановлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

"Мы окажем всяческую поддержку Сирии в ее восстановлении. Мы не оставили наших братьев одних в самых безнадежных и трудных условиях, мы поддержим их в новых условиях", - сказал Эрдоган.