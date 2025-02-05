Премьер Швеции высказался о массовой стрельбе у школы
Убийство людей в школе в Эребру стало самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон на пресс-конференции.
"Трудно осознать масштабы произошедшего сегодня, - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. - Сегодня мы стали свидетелями жестокого и смертоносного насилия против совершенно невинных людей. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции".
"Это событие потрясло наше общество до глубины души. То, о чем, возможно, с ужасом читали про другие страны, но что, как думали, никогда не произойдет в Швеции", - прокомментировал министр юстиции Гуннар Стрёммер, который также утверждает, что это "самый страшный случай массовой стрельбы", произошедший в стране.
Как сообщила полиция, около десяти человек были застрелены в школе для взрослых Campus Risbergska. Общее число пострадавших на данный момент неизвестно. Сам стрелявший убит. Он действовал в одиночку, его мотивы неясны. 35-летний мужчина ранее не был известен полиции, у него было разрешение на владение огнестрельным оружием.
Свои соболезнования пострадавшим и их семьям выразил король Карл XVI Густав.
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