В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 67 км к западу от уезда Яркенд, где проживают 128 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.