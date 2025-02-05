https://news.day.az/world/1727863.html В Китае произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Эпицентр располагался в 67 км к западу от уезда Яркенд, где проживают 128 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 67 км к западу от уезда Яркенд, где проживают 128 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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