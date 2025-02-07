Еще один суд заблокировал скандальный указ Трампа

Федеральный судья в Сиэтле (штат Вашингтон, США) заблокировал указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения.

"Становится все более очевидным, что для нашего президента верховенство закона - лишь препятствие на пути к достижению его политических целей. Если правительство хочет изменить исключительное право на гражданство по праву рождения, ему необходимо внести поправки в саму конституцию. Поскольку указ президента пытается обойти этот процесс, он явно неконституционен", - заявил судья Джон Кофенор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее на неопределенный срок действие указа Трампа заблокировал федеральный судья штата Мэриленд. По словам судьи Деборы Бордмен, указ "напрямую противоречит тексту 14-й поправки к конституции США". Бессрочный запрет распространяется на всю страну и будет действовать до тех пор, пока идет рассмотрение дела или пока вышестоящая судебная инстанция не отменит его.

Вступив 20 января в должность президента США, вечером того же дня Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. По сведениям агентства Reuters, документ предусматривает ограничения на предоставление американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

На следующий день власти 22 штатов обратились в американские суды для обжалования указа. 23 января газета The Seattle Times сообщила, что окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал этот указ Трампа.