В Иране перевернулся автобус со студентками

- есть погибшие и раненые

В Иране на автодороге Сирч-Керман перевернулся автобус со студентками, в результате чего погибли не менее шести человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на экстренные службы провинции Керман.

По предварительным данным, в автобусе находились 40 пассажиров, 15 из них получили тяжёлые травмы.

На место происшествия оперативно прибыли дорожная полиция и бригады скорой помощи.

По факту ДТП начато расследование.