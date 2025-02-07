https://news.day.az/world/1728379.html В Иране перевернулся автобус со студентками - есть погибшие и раненые В Иране на автодороге Сирч-Керман перевернулся автобус со студентками, в результате чего погибли не менее шести человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на экстренные службы провинции Керман. По предварительным данным, в автобусе находились 40 пассажиров, 15 из них получили тяжёлые травмы.
В Иране перевернулся автобус со студентками - есть погибшие и раненые
В Иране на автодороге Сирч-Керман перевернулся автобус со студентками, в результате чего погибли не менее шести человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на экстренные службы провинции Керман.
По предварительным данным, в автобусе находились 40 пассажиров, 15 из них получили тяжёлые травмы.
На место происшествия оперативно прибыли дорожная полиция и бригады скорой помощи.
По факту ДТП начато расследование.
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