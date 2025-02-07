Конфликт между людьми и слонами в Индии

В Индии слоны насмерть затоптали 14 человек за сто дней. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Odisha TV.

По данным Всеиндийской переписи слонов, по состоянию на зиму 2024 года численность слонов в штате Одиша составляла 2103 особи. Примерно в то же время, в ноябре, министр лесного хозяйства и охраны окружающей среды Одиши Ганеш Рам Сингх Хунтиа выступил на Государственной ассамблее с докладом о том, что за последние три года жертвами слонов стали 668 человек и 509 получили травмы.

Конфликты слонов с людьми вызвали серьезную обеспокоенность после того, как в деревне Кадамали в округе Калаханди животные насмерть затоптали пожилую пару. Согласно сообщениям, стадо разгромило хижину пары, пока они спали, а затем расправилось с самими пенсионерами. После этого случая за сто дней атаки слонов унесли жизни еще 14 человек.