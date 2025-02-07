https://news.day.az/world/1728611.html Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону Страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, цитирует его пресс-служба министерства обороны США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону
Страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, цитирует его пресс-служба министерства обороны США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы едем в Европу на следующей неделе на министерскую встречу НАТО, чтобы говорить с нашими друзьями, которые были и будут нашими союзниками, но мы также должны поощрять их продолжать делать шаги вперед в рамках расходов на их индустриальную базу", - заявил глава Пентагона, выступая перед подчиненными, трансляцию мероприятия вел Пентагон.
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