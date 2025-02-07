Глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону

Страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, цитирует его пресс-служба министерства обороны США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы едем в Европу на следующей неделе на министерскую встречу НАТО, чтобы говорить с нашими друзьями, которые были и будут нашими союзниками, но мы также должны поощрять их продолжать делать шаги вперед в рамках расходов на их индустриальную базу", - заявил глава Пентагона, выступая перед подчиненными, трансляцию мероприятия вел Пентагон.