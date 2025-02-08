Яичный кризис в США

Некоторые продуктовые магазины в США ввели ограничение на покупку яиц на фоне дефицита и сообщений о стремительном росте цен на товар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил нью-йоркский телеканал News 12.

"Как и другие продуктовые магазины по всей стране, все магазины Lidl US установили ограничение на покупку яиц из-за высокого потребительского спроса и нехватки поставщиков", - говорится в материале.

Уточняется, что в сети супермаркетов Lidl один покупатель может приобрести только две упаковки яиц в целях "обеспечения справедливого распределения".

Менеджер по коммуникациям Stop & Shop, в свою очередь, рассказал телеканалу, что компания не ограничивает покупку яиц для граждан.

По данным News 12, некоторые покупатели вынуждены платить свыше $8 за одну упаковку продукта на фоне выросшего дефицита.