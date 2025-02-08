Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит американский миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Да, поручал: Пентагон, образование", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших проверках, которыми займется департамент Маска.

Незадолго до этого Трамп заявил, что Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления вслед за Агентством по международному развитию (USAID) проверит и другие структуры на коррупцию. По его словам, Маск проводит отличную работу, находит "ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию".