https://news.day.az/world/1728915.html Сход оползня в Китае - спасатели разыскивают десятки человек - ВИДЕО Спасатели разыскивают около 30 человек после схода оползня в китайской провинции Сычуань. Об этом 9 февраля сообщает портал NTDTV, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Инцидент произошел в городе Ибинь. Под оползнем оказались погребены десятки домов, в которых находились около 30 человек.
Сход оползня в Китае - спасатели разыскивают десятки человек - ВИДЕО
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