Сход оползня в Китае

Спасатели разыскивают около 30 человек после схода оползня в китайской провинции Сычуань. Об этом 9 февраля сообщает портал NTDTV, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в городе Ибинь. Под оползнем оказались погребены десятки домов, в которых находились около 30 человек.

Также стало известно о том, что местные жители давно били тревогу и обращались к местным властям, опасаясь подобного развития событий, однако чиновники не реагировали.

К делу подключались и геологи, которые уверяли, что трагедии не произойдет.

Остальные жители были вынуждены эвакуироваться из своих домов, расположенных поблизости от пострадавших.