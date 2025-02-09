Трамп установил один рекорд в ходе своего президентства

Президент США Дональд Трамп за первые три недели у власти обновил рекорд по числу принятых указов и отмене указов прошлых администраций в первые 100 дней президентства. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С момента своей инаугурации 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом", - говорится в сообщении.

Трамп подписал уже 54 указа, что больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у руля Белого дома со времен экс-президента Гарри Трумэна, который руководил США с 1945 по 1953 год.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил организовать встречи по Украине.