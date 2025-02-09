https://news.day.az/world/1728909.html Трамп поручил организовать встречи по Украине Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по нацбезопасности Майка Уолтца организовать встречи по украинскому конфликту. Об этом пишет газета The New York Post, которая взяла у главы государства интервью
Трамп поручил организовать встречи по Украине
Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по нацбезопасности Майка Уолтца организовать встречи по украинскому конфликту. Об этом пишет газета The New York Post, которая взяла у главы государства интервью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Трампа, у него уже есть конкретный план по завершению конфликта в Украине.
"Надеюсь, это будет быстро. <...> Я хочу покончить с этим чертовым безумием", - заключил американский лидер.
Ранее сообщалось, что Трамп поговорил с Путиным.
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