Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с Россией

Западные страны подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, в которых участвует Россия.

Как передает Day.Az, об этом заявил российским СМИ заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"В Армении Запад стремится через наблюдательную, а на деле разведывательную миссию ЕС закрепиться "на земле". Грезит о том, чтобы заменить собой Россию для республики", - указал Галузин.