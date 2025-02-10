https://news.day.az/world/1729135.html Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с Россией - МИД РФ Западные страны подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, в которых участвует Россия. Как передает Day.Az, об этом заявил российским СМИ заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. "В Армении Запад стремится через наблюдательную, а на деле разведывательную миссию ЕС закрепиться "на земле".
Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с Россией - МИД РФ
Западные страны подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, в которых участвует Россия.
Как передает Day.Az, об этом заявил российским СМИ заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
"В Армении Запад стремится через наблюдательную, а на деле разведывательную миссию ЕС закрепиться "на земле". Грезит о том, чтобы заменить собой Россию для республики", - указал Галузин.
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