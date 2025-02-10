ВОЗ сделала важное предупреждение

Циркуляция коронавируса SARS-CoV-2 среди людей и животных грозит появлением новых опасных вирусов. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Глобальный риск для общественного здравоохранения, связанный с COVID-19, остается высоким", - говорится в докладе.

В ВОЗ отметили, что в настоящее время коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 значительно вырос. Однако его циркуляция продолжается на значительном уровне. По данным организации, об этом свидетельствует "процент положительных результатов тестов и отбор проб сточных вод".

Пандемия SARS-CoV-2 началась со вспышки в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта - пандемией. По состоянию на январь 2025 года зарегистрировано свыше 777 миллионов случаев заболевания по всему миру.