Греция опровергла информацию о передачи зенитно-ракетных комплексов Армении
Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас опроверг сообщения о планах передать Армении зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в публикации отмечается, что так министр ответил на запрос лидера парламентской партии "Греческое решение" Кириакоса Велопулоса.
В нем парламентарий отметил, что в СМИ утверждалось, что Греция передаст Армении С-300, а также заменит их новыми ЗРК.
Дендиас в ответ на запрос отметил, что решение о передаче систем зенитного вооружения третьим странам не принималось. Он добавил, что главными критериями в политике Минобороны является поддержание обороноспособности страны в полном объеме.
Отметим, что в конце ноября портал Enikos писал, что Греция передаст Армении стоящие у нее на вооружении системы противовоздушной обороны (ПВО) российского производства. По имеющимся сведениям, командование греческой армии намерено решительно продолжить "дерусификацию" своего арсенала и полностью заменить имеющиеся системы новыми западными технологиями.
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