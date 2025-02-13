Главы МИД Китая, Южной Кореи и Японии встретятся в Токио

Министры иностранных дел Китая, Южной Кореи и Японии планируют встретиться 22 марта в Токио.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Kyodo".

Согласно информации, программа мероприятия находится на стадии окончательного утверждения.

Также планируется проведение "Диалога высокого уровня по экономическим вопросам Японии и Китая" с участием министров иностранных дел и министров, отвечающих за экономические вопросы, в Токио.