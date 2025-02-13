https://news.day.az/world/1729818.html Главы МИД Китая, Южной Кореи и Японии встретятся в Токио Министры иностранных дел Китая, Южной Кореи и Японии планируют встретиться 22 марта в Токио. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Kyodo". Согласно информации, программа мероприятия находится на стадии окончательного утверждения.
Главы МИД Китая, Южной Кореи и Японии встретятся в Токио
Министры иностранных дел Китая, Южной Кореи и Японии планируют встретиться 22 марта в Токио.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Kyodo".
Согласно информации, программа мероприятия находится на стадии окончательного утверждения.
Также планируется проведение "Диалога высокого уровня по экономическим вопросам Японии и Китая" с участием министров иностранных дел и министров, отвечающих за экономические вопросы, в Токио.
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