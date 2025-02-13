В российском регионе произошло более сотни землетрясений

Российские сейсмологи зафиксировали более 115 землетрясений за сутки на вулкане Безымянный на Камчатке.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

"За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий. В темное время суток [наблюдается] мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана", - рассказали в учреждении.

По данным экспертов, вулкан готовится к извержению. Если этот процесс начнется, то выброс пепла может происходить на высоту до 15 км над уровнем моря.

1 февраля ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупреждали, что на Камчатке в ближайшие три дня может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. На это указывало увеличение активности вулкана, в частности, интенсивные выбросы газа и пара и большая термическая аномалия.

Вулкан Безымянный расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3 км. Последнее извержение Безымянного происходило в июле 2024 года.