Авианосец США столкнулся с торговым судном

Авианосец ВМС США Harry S. Truman столкнулся с торговым судном у берегов Египта.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Breaking Defense со ссылкой на представителя 6-го флота США.

"Столкновение не представляло угрозы для Harry S. Truman (CVN-75), так как нет сообщений о затоплении или пострадавших. Судовые двигатели не повреждены и находятся в безопасном и стабильном состоянии. Инцидент расследуется. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления", - заявил официальный представитель ВМС США Тимоти Горман.

Инцидент произошел 12 февраля в районе Порт-Саида. Согласно данным автоматической идентификационной системы, отслеживающей перемещения судов, торговым судном был сухогруз Besiktas-M под флагом Панамы.

Командование ВМС заверило, что авианосец продолжает выполнять свои задачи без ограничений.