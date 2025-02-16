ЦАХАЛ открыл огонь в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в течение дня несколько раз открывала огонь в различных районах сектора Газа из-за нарушений условий перемирия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВВС Израиля открыли огонь, чтобы отогнать подозрительные транспортные средства, которые продвигались на север из центральной части Газы. Транспортные средства двигались по маршруту, не разрешенному для проезда в соответствии с соглашением о прекращении огня, и проследовали без проверки, тем самым нарушая условия соглашения", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Кроме того, "за последние несколько часов войска Армии обороны Израиля действовали, чтобы отогнать нескольких подозреваемых, которые приблизились к ним и представляли угрозу в различных районах сектора Газа".

ЦАХАЛ "вновь призывает жителей сектора Газа следовать инструкциям" и "воздерживаться от приближения к войскам".