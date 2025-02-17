https://news.day.az/world/1730835.html Экс-премьера Грузии забросали яйцами - ВИДЕО Экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария забросали яйцами в тбилисском аэропорту, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ. Политик возвращался из Германии, где участвовал в панельных дискуссиях Мюнхенской конференции по безопасности, куда не поехали представители власти.
Экс-премьера Грузии забросали яйцами - ВИДЕО
Экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария забросали яйцами в тбилисском аэропорту, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Политик возвращался из Германии, где участвовал в панельных дискуссиях Мюнхенской конференции по безопасности, куда не поехали представители власти.
Вместе с Гахария под "обстрел" в аэропорту попал бывший посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.
Партия "За Грузию" заявила, что нападавшие - "зондер-группа впавшей в истерику "Грузинской мечты" и что полиция бездействовала.
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