В НАТО допустили, что США могут вывести часть воинского контингента из Европы

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил, что США могут вывести часть своих войск из Европы, но при этом полностью не выйдут из альянса. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его мнению, Вашингтон не планирует выходить из альянса, но вывод части контингента из Европы может стоять на повестке дня "в силу обязательств, которые есть у США вдалеке отсюда (от Европы - прим. ТАСС), в Тихоокеанском регионе". "Тем не менее я не считаю, что значительное число американских военных покинет Европу", - добавил он.

Каво Драгоне согласился с высказываемым властями ряда европейских стран мнением, что им нужно увеличить расходы на оборону в свете меняющихся приоритетов США. "Есть некоторый дисбаланс, и потому мы должны его исправить", - заявил итальянский военный.

Он при этом назвал "ересью" мнение, что Европа не в состоянии самостоятельно обеспечивать свою оборону. Каво Драгоне подчеркнул, что европейские военные должны будут возмещать пробелы в оборонном потенциале, которые будут возникать в случае вывода части американских сил из Европы.

Глава Пентагона Пит Хегсет на прошлой неделе потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. На фоне этого и других заявлений представителей администрации США в Европе начали опасаться, что Вашингтон может сократить свой военный контингент на субконтиненте. При этом официально Белый дом такие планы не называл.

На территории Европы находится почти 100 тыс. американских военных.