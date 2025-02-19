Индия не избежит ответного повышения тарифов со стороны США

Индия не избежит повышения таможенных пошлин Соединенными Штатами в ответ на ее высокие тарифы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я сказал премьер-министру Индии Нарендре Моди, что мы будем соблюдать взаимность в вопросе о тарифах с Индией. Мы будем взимать столько [пошлин], сколько взимаете вы. Мы это делаем с каждой страной. Никто не может спорить со мной", - заявил глава вашингтонской администрации.

Касаясь планов американской компании Tesla Илона Маска открыть свое предприятие по выпуску электромобилей в Индии, Трамп назвал "крайне несправедливыми" 100-процентные пошлины Нью-Дели на импорт американских автомобилей.

Выступая 14 февраля в Вашингтоне на пресс-конференции по итогам визита главы индийского правительства, Трамп подчеркнул, что "Индия была для США страной с самыми высокими тарифами в мире". "Использование тарифов - это другой способ ведения бизнеса. Очень трудно продавать в Индию, потому что у нее высокие барьеры и тарифы. Мы будем придерживаться эквивалента тех же тарифов, что у индийских торговых партнеров", - заявил Трамп.

По оценкам экспертов, Индия может ежегодно терять $7 млрд от повышения американских торговых тарифов. Чтобы ослабить напряженность в торговле с США, индийские власти в феврале уменьшили пошлины со 100 до 50% на поставки американских мотоциклов, со 150 до 100% снизили тариф на один из американских алкогольных напитков. Правительство Индии рассматривает дальнейшее снижение тарифов на импорт американских товаров, а также увеличение закупок в США энергоносителей и оборонной продукции.