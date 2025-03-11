https://news.day.az/world/1736153.html Клоунада в парламенте Канады: Трюдо украл кресло - ФОТО Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо взял с собой свое кресло, когда покидал Палату общин парламента. Как сообщает Day.Az, этот момент запечатлел фотограф Reuters. Отметим, что 54-летнего политика, возглавлявшего правительство с 2015 года, на этом посту сменил бывший глава Центробанка Марк Карни.
Клоунада в парламенте Канады: Трюдо украл кресло - ФОТО
Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо взял с собой свое кресло, когда покидал Палату общин парламента.
Как сообщает Day.Az, этот момент запечатлел фотограф Reuters.
Отметим, что 54-летнего политика, возглавлявшего правительство с 2015 года, на этом посту сменил бывший глава Центробанка Марк Карни.
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