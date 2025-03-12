США и Россия проведут встречи по Украине

Россия и Соединенные Штаты проведут встречи по мирному урегулированию в Украине 11 и 12 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно", - сказал глава государства.