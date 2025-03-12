https://news.day.az/world/1736284.html США и Россия проведут встречи по Украине - АНОНС от Трампа Россия и Соединенные Штаты проведут встречи по мирному урегулированию в Украине 11 и 12 марта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него.
США и Россия проведут встречи по Украине - АНОНС от Трампа
Россия и Соединенные Штаты проведут встречи по мирному урегулированию в Украине 11 и 12 марта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно", - сказал глава государства.
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