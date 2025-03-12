Туркменистан играет ключевую роль в региональном сообщении.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Меджид Хан в эксклюзивном интервью Day.Az.

"Как стратегический узел на пересечении важнейших торговых путей Туркменистан играет ключевую роль в региональной связи и активно участвует в транспортных инициативах ОЭС.

ОЭС укрепляет сотрудничество с Туркменистаном в области транспорта и транзита, продвигая ключевые инфраструктурные проекты, упрощая транзитные процедуры и улучшая координацию политики", - сказал генеральный секретарь.

По его словам, ОЭС стремится оптимизировать существующие транзитные коридоры, такие как железнодорожные маршруты Теджен-Серахс-Мешхед и Казахстан-Туркменистан-Иран, а также изучить новые инициативы по улучшению мультимодальных транспортных сетей.

"Будущие усилия будут направлены на интеграцию этих маршрутов в более широкую транспортную систему ОЭС, способствуя более плавному движению торговых потоков и укреплению региональных экономических связей. Эти усилия ОЭС направлены на развитие регионального сотрудничества, обеспечение устойчивого и эффективного транзитного сообщения и укрепление ключевой роли Туркменистана в развитии транспортных и торговых сетей региона", - сказал он.

Асад Меджид Хан также отметил, что за годы сотрудничества были заключены соглашения и приняты ключевые решения, направленные на усиление региональной интеграции и максимальное использование экономического потенциала региона.

"Недавно я провел очень продуктивную встречу с Рашидом Мередовым, заместителем председателя Кабинета министров и министром иностранных дел Туркменистана, и обсудил конкретные шаги по углублению нашего взаимодействия", - добавил он.

Генеральный секретарь отметил, что развитие транспортного коридора Восток-Запад (Трансазиатская железная дорога) является приоритетным для ОЭС.

"Этот коридор соединяет порты Персидского залива с Центральной Азией, что способствует развитию торговли между Востоком и Западом. Важной частью этого коридора является железнодорожно-автодорожный маршрут Исламабад-Тегеран-Стамбул, который способствует укреплению связей и торговли между Пакистаном, Ираном и Турцией, а также всего региона ОЭС. Данный маршрут содействует более быстрой, дешевой и надежной перевозке товаров", - сказал он.

Как отметил генеральный секретарь, транспортный коридор Север-Юг является еще одним приоритетным направлением для развития в рамках ОЭС.

"Этот маршрут связывает страны Центральной Азии с портами Персидского залива, улучшая связь между северными и южными регионами. Развитие этого коридора направлено на улучшение торговых путей и экономических связей между странами-участницами", - добавил он.

Генеральный секретарь заявил, что ОЭС активно развивает и совершенствует эти ключевые транспортные коридоры с целью улучшения региональной связанности и содействия торговле между государствами-членами союза. Эти инициативы направлены на усиление экономической интеграции и поддержку устойчивого развития в регионе.

"Учитывая стратегическое положение региона ОЭС между Азией и Европой, необходимы безбарьерные транспортные сети, особенно для стран, не имеющих выхода к морю, чтобы преодолеть их географические трудности и раскрыть экономический потенциал", - отметил он.

Асад Меджид Хан также добавил, что Секретариат ОЭС инициировал исследования, направленные на выявление и укрепление региональных транспортных коридоров и пограничных переходов. Ожидается, что результаты этих исследований станут основой для улучшения трансграничной торговли и поддержки устойчивого экономического роста в регионе ОЭС.

"ОЭС сосредоточена на развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры, которая связывает страны-члены между собой и с остальным миром. Это включает в себя развитие современной транспортной инфраструктуры, безопасного трансграничного транзита, цифровых процедур и интегрированных сетей дорог, железных дорог, морского и воздушного транспорта", - сказал он.

Кроме того, генеральный секретарь подчеркнул, что ОЭС стремится расширить взаимодействие с Туркменистаном в реализации Рамочного соглашения по транзитным перевозкам.

"Учитывая стратегическое географическое положение Туркменистана, он играет ключевую роль в развитии торговли, а также коммуникаций и энергетического сотрудничества в рамках ОЭС. Туркменистан занимает сильные торговые позиции в ОЭС, его экономика и торговля в регионе постоянно растут. В связи с этим организация стремится к более широкому и глубокому взаимодействию с Туркменистаном в рамках реализации Торгового соглашения ОЭС и Рамочного соглашения ОЭС о транзитных перевозках", - сказал он.

Асад Меджид Хан подчеркнул, что Туркменистан как активный член организации также поддерживает развитие приграничных торговых зон в регионе.

"Туркменистан предложил провести технико-экономическое обоснование для создания совместной пограничной зоны с Ираном, по примеру успешных пограничных зон Туркменистана и Узбекистана, с целью расширения региональной торговли. Мы тесно сотрудничаем с Туркменистаном и активно работаем над этой моделью, чтобы оценить возможности её применения в других странах региона", - отметил он.

Генсек ОЭС подчеркнул, что обновление инфраструктуры в рамках этих проектов поможет привлечь инвестиции в Туркменистан и диверсифицировать его экономику, которая в настоящее время в значительной степени зависит от энергетического сектора.

Он также сообщил, что Рамочное соглашение о транзитных перевозках, действующее с 2006 года, является основой правовой базы ОЭС для транспортного и транзитного сотрудничества. Его цель - оптимизация административных процедур, упрощение таможенных и пограничных процессов, сокращение задержек и расходов, улучшение визового режима для водителей и транспортного персонала, а также гармонизация правил с международными стандартами, такими как системы TIR и e-TIR. Соглашение способствует повышению региональной связности через внедрение ключевых транспортных коридоров и устранение нефизических барьеров.

Асад Меджид Хан отметил, что Торговое соглашение ОЭС также сыграет важную роль в будущем развитии региона, особенно в содействии экономической интеграции, стимулировании двусторонней торговли и укреплении транспортных сетей.

"Снижение тарифов и торговых барьеров может привести к увеличению торговых потоков между странами и созданию более интегрированной региональной экономики. Это позволит странам легче получать доступ к рынкам друг друга и диверсифицировать свои экспортные портфели. Соглашения стимулируют двустороннюю торговлю, улучшая экономическую эффективность обмена товарами и услугами", - сказал он.

По словам генсека, в рамках расширения коммуникационных возможностей соглашения могут способствовать развитию мультимодальных транспортных решений (сочетание автомобильных, железнодорожных и морских перевозок) для более эффективных торговых маршрутов в регионе.

"В целом Рамочное соглашение по транзитным перевозкам и Торговое соглашение открывают большие перспективы для расширения двусторонней торговли, улучшения транспортных сетей и углубления региональной интеграции. Со временем это может привести к созданию более взаимосвязанного и процветающего региона, хотя успех будет зависеть от решения логистических проблем", - сказал Асад Меджид Хан.

Кроме того, генсек отметил, что ОЭС стремится улучшить пограничную инфраструктуру и упростить таможенные процессы для содействия региональной торговле и связанности.

"Наши усилия направлены на модернизацию, цифровизацию и гармонизацию политики, чтобы создать более эффективное и "гладкое" трансграничное движение. Ключевые инициативы включают ECO-TIR, ECO Gate, Ассоциацию экспедиторов и другие проекты, которые направлены на сокращение задержек, снижение затрат и укрепление экономической интеграции в регионе", - сказал он.

Асад Меджид Хан также отметил, что под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова страна применяет комплексный подход к реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Достижение ЦУР в регионе - наш главный приоритет. Однако, к сожалению, был достигнут ограниченный прогресс, отчасти из-за пандемии COVID-19 и некоторых геополитических событий, которые затем помешали глобальным экономическим перспективам", - сказал генеральный секретарь.

Он отметил, что 28-29 апреля этого года Туркменистан примет первый Форум ОЭС по устойчивому развитию в городе Аркадаг, который будет направлен на решение проблем и поиск решений для достижения ЦУР в регионе ОЭС к 2030 году. Он отметил, что это давно назревшая дискуссия в рамках ОЭС и, следовательно, очень своевременная.

Помимо того, что министры по планированию и экономике стран-членов ОЭС соберутся для обсуждения устойчивого развития в регионе, Форум объединит представителей частного сектора и других заинтересованных сторон для обсуждения инклюзивных, устойчивых и эффективных стратегий, которые могут ускорить прогресс в достижении ЦУР.

"Ожидается, что Форум укрепит региональное сотрудничество, будет способствовать внедрению инновационных и устойчивых решений, а также обмену знаниями между государствами-членами ОЭС. Кроме того, он будет сосредоточен на улучшении механизмов финансирования для реализации ЦУР, содействии цифровому включению, вовлечении частного сектора, а также на борьбе с изменением климата и снижении рисков природных катастроф", - заключил Асад Меджид Хан.