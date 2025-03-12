https://news.day.az/world/1736382.html Турция и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере обороны Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, находясь с визитом в Саудовской Аравии, встретился с принцем Халидом бин Салманом, министром обороны Королевства. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Турции, на встрече обсуждались текущие вопросы и перспективы развития оборонного сотрудничества между двумя странами.
Турция и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере обороны
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, находясь с визитом в Саудовской Аравии, встретился с принцем Халидом бин Салманом, министром обороны Королевства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Турции, на встрече обсуждались текущие вопросы и перспективы развития оборонного сотрудничества между двумя странами.
Интенсивный диалог между Анкарой и Эр-Риядом в последние годы дал новый импульс двусторонним отношениям, включая сферу обороны. В начале января в Эр-Рияде также побывал глава Управления оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн.
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