Турция и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере обороны

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, находясь с визитом в Саудовской Аравии, встретился с принцем Халидом бин Салманом, министром обороны Королевства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Турции, на встрече обсуждались текущие вопросы и перспективы развития оборонного сотрудничества между двумя странами.

Интенсивный диалог между Анкарой и Эр-Риядом в последние годы дал новый импульс двусторонним отношениям, включая сферу обороны. В начале января в Эр-Рияде также побывал глава Управления оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн.