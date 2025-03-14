https://news.day.az/world/1736937.html Трамп высказался об аннексии Гренландии Президент США Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии состоится. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Sky News", он заявил об этом во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. "Я думаю, что это произойдет. Нам придется заключить соглашение по острову", - сказал он. По его словам, это необходимо для "международной безопасности".
"Я думаю, что это произойдет. Нам придется заключить соглашение по острову",
Трамп высказался об аннексии Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии состоится.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Sky News", он заявил об этом во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Я думаю, что это произойдет. Нам придется заключить соглашение по острову",
- сказал он.
По его словам, это необходимо для "международной безопасности".
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