Трамп высказался об аннексии Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии состоится.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Sky News", он заявил об этом во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, что это произойдет. Нам придется заключить соглашение по острову",

- сказал он.

По его словам, это необходимо для "международной безопасности".