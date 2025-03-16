«Финансируем всё подряд, миллиардами, которых нет»

Вслед за решением бывшего президента США Дональда Трампа о приостановке проектов агентства USAID аналогичные процессы начались и во Франции. Под давлением критики со стороны парламентариев министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро подписал указ о создании комиссии для проверки деятельности Французского агентства развития (AFD), занимающегося международной помощью. Уже сейчас в политических кругах эту структуру называют "непрозрачной", "абсурдной" и одержимой идеологическими вопросами.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, комиссия займётся детальным анализом всех программ организации, оценивая их целесообразность и соответствие интересам Франции. Бюджет агентства, который к 2025 году должен был составить €15 млрд, уже сократили на €2 млрд. Национальное собрание Франции обсуждает введение моратория на международную помощь, а депутат крайне правой партии "Национальное объединение" Гийом Биго открыто заявляет, что финансирование данной структуры является "размытым, дорогостоящим и неэффективным".

Организация управляет значительными денежными потоками, связанными с международной помощью. В её структуре действует несколько вспомогательных учреждений, таких как Proparco, финансирующее частные компании, а также Expertise France, занимающееся предоставлением экспертных услуг в основном для структур ЕС. Она привлекает средства на финансовых рынках и сотрудничает с различными международными организациями.

Одна из ключевых проблем - финансирование льготных ссуд странам с низкой платёжеспособностью. Из €50 млрд, предоставленных агентством, около €9,7 млрд выданы беднейшим государствам на 40-50 лет, что фактически делает их невозвратными. В то же время Франция вынуждена занимать деньги по высоким ставкам, чтобы выдавать кредиты по низким, что усугубляет ситуацию с государственным долгом.

Официальные приоритеты включают климат, гендерное равенство, гуманитарную помощь, здравоохранение, образование и доступ к чистой воде. Однако реальная политика давно выходит за рамки этих сфер, становясь инструментом продвижения внешнеполитических интересов Франции. В 2022 году президент Эммануэль Макрон прямо заявлял, что помощь должна сосредоточиться на поддержке прозападных сил в африканских странах.

Тем не менее, после серии военных переворотов Франция утратила влияние в ряде государств Сахеля, что делает дальнейшую деятельность агентства на этих территориях проблематичной. Вместе с этим, внутри страны растёт недовольство тем, как распоряжаются государственными средствами.

Работа организации тесно связана с французскими посольствами и внешнеполитическими структурами, что вызывает подозрения о её взаимодействии со спецслужбами. В ноябре 2024 года в Нигере произошла череда скандалов: местные власти обвинили Францию в организации попытки госпереворота, задержали несколько французских граждан, назвав их агентами разведки DGSE, и заявили о финансировании Парижем местных общественных организаций с целью политического влияния.

В числе таких организаций оказалась коалиция правозащитных групп Tournons La Page, спонсируемая французской стороной. После скандала её нигерская ячейка объявила о намерении отказаться от финансирования Франции, чтобы "освободиться от империалистического давления".

Французские СМИ, включая журнал JDD, принадлежащий медиамагнату Венсану Боллоре, развернули кампанию против системы международной помощи, называя её деятельность "непрозрачной" и "идеологически ангажированной". Журналисты обращают внимание на финансирование сомнительных проектов:

Вложение сотен тысяч евро в гендерные инициативы в беднейших странах, где насущные проблемы остаются нерешёнными.

Спонсирование организаций, продвигающих интересы ЛГБТ-сообществ в Африке и на Кавказе.

Выделение €44 млн на водную и продовольственную безопасность в Газе без гарантий того, что средства не попадут в руки ХАМАС.

Как и в случае в USAID, финансируется что угодно, на деньги, которых у Франции больше нет. Помимо этого, расследование JDD указывает на связь руководства агентства с высшими чиновниками Елисейского дворца, что позволяет ему избегать строгого контроля и действовать в интересах политической элиты.

На фоне растущего давления со стороны парламентариев и общественности будущее организации остаётся неопределённым. После потери позиций в Сахеле Франция вынуждена пересматривать свою стратегию в сфере международной помощи. Некоторые эксперты предполагают, что Париж сменит приоритеты, перераспределив ресурсы в пользу новых регионов, где влияние Франции пока сохраняется.

Однако главный вопрос остаётся открытым: сохранится ли структура в нынешнем виде, или же её ждёт полная перезагрузка? Ответ на этот вопрос зависит от решений политического руководства, которое пока не спешит вводить радикальные меры, несмотря на общественное возмущение и парламентские расследования.