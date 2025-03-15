Спецпосланник Трампа подаст в отставку

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам заложников, Адам Белер, покинет свою должность. 

Как передает Day.Az, данное решение было анонсировано порталом Axios. 

По информации источников, отставка была заранее спланирована и обусловлена намерением администрации Трампа предоставить Белеру более широкие полномочия на новой позиции.