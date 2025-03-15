https://news.day.az/world/1737302.html Спецпосланник Трампа подаст в отставку Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам заложников, Адам Белер, покинет свою должность. Как передает Day.Az, данное решение было анонсировано порталом Axios.
Спецпосланник Трампа подаст в отставку
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам заложников, Адам Белер, покинет свою должность.
Как передает Day.Az, данное решение было анонсировано порталом Axios.
По информации источников, отставка была заранее спланирована и обусловлена намерением администрации Трампа предоставить Белеру более широкие полномочия на новой позиции.
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