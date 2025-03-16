https://news.day.az/world/1737539.html Трамп назначил спецпосланника по Украине Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине - он будет курировать контакты с украинскими властями и президентом Володимиром Зеленским. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп назначил спецпосланника по Украине
Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине - он будет курировать контакты с украинскими властями и президентом Володимиром Зеленским.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Я рад сообщить, что генерал Келлог назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством", - рассказал он.
Трамп добавил, что Келлог "хорошо знает" власти Украины, а между спецпосланником и Киевом "сложились очень хорошие рабочие отношения".
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