Трамп назначил спецпосланника по Украине

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине - он будет курировать контакты с украинскими властями и президентом Володимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Я рад сообщить, что генерал Келлог назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством", - рассказал он.

Трамп добавил, что Келлог "хорошо знает" власти Украины, а между спецпосланником и Киевом "сложились очень хорошие рабочие отношения".