https://news.day.az/world/1737722.html В этой стране произошло сильное землетрясение В Эфиопии произошло мощное землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Сейсмособытие зафиксировали в воскресенье, 16 марта, в 21:53 по местному времени (совпадает с московским).
В этой стране произошло сильное землетрясение
В Эфиопии произошло мощное землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Сейсмособытие зафиксировали в воскресенье, 16 марта, в 21:53 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда подземных толчков достигала 5,1 - это считается сильным землетрясением. Эпицентр находился в 143 километрах к северо-востоку от города Назарет с населением 213 тысяч человек.
Очаг землетрясение залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и возможных инфраструктурных разрушениях не уточняется.
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