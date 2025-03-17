В этой стране произошло сильное землетрясение

В Эфиопии произошло мощное землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмособытие зафиксировали в воскресенье, 16 марта, в 21:53 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда подземных толчков достигала 5,1 - это считается сильным землетрясением. Эпицентр находился в 143 километрах к северо-востоку от города Назарет с населением 213 тысяч человек.

Очаг землетрясение залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и возможных инфраструктурных разрушениях не уточняется.