"Если бы не США, французы сейчас говорили бы на немецком."

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на очередном брифинге для журналистов.

Она отклонила призыв французского депутата Европарламента о возвращении Статуи Свободы и отметила, что если бы не помощь США во Второй мировой войне, во Франции сейчас говорили бы на немецком.

"Мой совет этому низкоклассному французскому политику - пусть помнят, что только благодаря Соединённым Штатам французы сейчас не говорят на немецком. Поэтому они должны быть очень благодарны нашей великой стране", - сказала она.