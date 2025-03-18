https://news.day.az/world/1738006.html Белый дом посадил Францию на место "Если бы не США, французы сейчас говорили бы на немецком." Как сообщает AПA со ссылкой на AFP, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на очередном брифинге для журналистов.
Белый дом посадил Францию на место
"Если бы не США, французы сейчас говорили бы на немецком."
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на очередном брифинге для журналистов.
Она отклонила призыв французского депутата Европарламента о возвращении Статуи Свободы и отметила, что если бы не помощь США во Второй мировой войне, во Франции сейчас говорили бы на немецком.
"Мой совет этому низкоклассному французскому политику - пусть помнят, что только благодаря Соединённым Штатам французы сейчас не говорят на немецком. Поэтому они должны быть очень благодарны нашей великой стране", - сказала она.
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