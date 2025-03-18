https://news.day.az/world/1738230.html Автобус с пассажирами рухнул с обрыва в Пакистане - ВИДЕО Пассажирский автобус скатился с обрыва в Пакистане из-за снегопада. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате аварии погибли 5 человек, еще трое получили ранения. Представляем вам видеоматериал:
Автобус с пассажирами рухнул с обрыва в Пакистане - ВИДЕО
Пассажирский автобус скатился с обрыва в Пакистане из-за снегопада.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате аварии погибли 5 человек, еще трое получили ранения.
Представляем вам видеоматериал:
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