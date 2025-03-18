Автобус с пассажирами рухнул с обрыва в Пакистане

Пассажирский автобус скатился с обрыва в Пакистане из-за снегопада.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм

В результате аварии погибли 5 человек, еще трое получили ранения.

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