https://news.day.az/world/1738614.html

Министр обороны Израиля посетит США

Министр обороны Израиля Исраэль Кац посетит США в апреле этого года. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Ynet". Отмечается, что во время визита Кац встретится с министром обороны США.