https://news.day.az/world/1738614.html Министр обороны Израиля посетит США Министр обороны Израиля Исраэль Кац посетит США в апреле этого года. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Ynet". Отмечается, что во время визита Кац встретится с министром обороны США.
Министр обороны Израиля посетит США
Министр обороны Израиля Исраэль Кац посетит США в апреле этого года.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Ynet".
Отмечается, что во время визита Кац встретится с министром обороны США.
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