Инициативы Макрона могут привести к столкновению с Трампом

Инициативы президента Франции Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта могут привести его к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что в последние недели Макрон принял глав военных ведомств более чем из 30 стран. Совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером они планируют собрать представителей стран, которые готовы предоставить Украине военную поддержку в случае прекращения огня с Россией.

На фоне растущего противостояния мнений США и ЕС относительно методов урегулирования конфликта на Украине отношения Макрона и Трампа также сталкиваются с препятствиями.