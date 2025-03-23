В Германии сотни ультраправых вышли на демонстрацию в Берлине, и десятки из них были задержаны полицией. Об этом сообщает газета Zeit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В начале правоэкстремистского митинга в берлинском районе Фридрихсхайн полиция арестовала около 40 участников. Говорят, что большинство из них принадлежат к правому крылу", - отмечается в материале издания.

Акция правых радикалов называется "За закон и порядок. Против левого экстремизма и политически мотивированного насилия", и количество вышедших манифестантов в этот раз значительно превысило предыдущие случаи.