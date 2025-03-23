https://news.day.az/world/1739256.html В Германии сотни ультраправых вышли на демонстрацию - ФОТО В Германии сотни ультраправых вышли на демонстрацию в Берлине, и десятки из них были задержаны полицией. Об этом сообщает газета Zeit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "В начале правоэкстремистского митинга в берлинском районе Фридрихсхайн полиция арестовала около 40 участников.
В Германии сотни ультраправых вышли на демонстрацию - ФОТО
В Германии сотни ультраправых вышли на демонстрацию в Берлине, и десятки из них были задержаны полицией. Об этом сообщает газета Zeit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В начале правоэкстремистского митинга в берлинском районе Фридрихсхайн полиция арестовала около 40 участников. Говорят, что большинство из них принадлежат к правому крылу", - отмечается в материале издания.
Акция правых радикалов называется "За закон и порядок. Против левого экстремизма и политически мотивированного насилия", и количество вышедших манифестантов в этот раз значительно превысило предыдущие случаи.
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