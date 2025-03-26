В ЕС отвергли план фон дер Ляйен

Южноевропейские члены Евросоюза (ЕС) отказались поддержать план главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен усилить европейские армии за счет кредитных средств. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание напоминает, что фон дер Ляйен выступила с инициативой выделить из бюджета ЕС кредит на 150 миллиардов евро, чтобы уменьшить зависимость Европы от США. При этом страны Южной Европы, и без того имеющие большие долговые обязательства, рассчитывают не на кредиты, а на так называемые "оборонные облигации" - гранты, выделенные из бюджета ЕС.

"Существует риск [провала инициативы фон дер Ляйен], который может открыть путь к оборонным облигациям", - пишет Politico.