Экс-президент Бразилии предстанет перед судом

В Бразилии проведут суд над бывшим лидером страны Жаиром Болсонару. Его обвиняют в попытке удержать власть после поражения на выборах в 2022 году путем организации государственного переворота.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The New York Times.

"Судья Верховного суда Александр де Мораес, который курирует это дело, поясняя свое решение, заявил, что нет никаких сомнений в том, что господин Болсонару "знал, разрабатывал и обсуждал" планы переворота", - говорится в материале.

Пока неизвестно, когда экс-президент предстанет перед судом. Отмечается, что Болсонару присутствовал на первом дне слушаний вместе с адвокатами. Он назвал решение суда попыткой заставить оппозицию замолчать.

Уточняется, что адвокат бывшего лидера Бразилии Селсо Санчес Виларди не спорил с тем, что заговор с целью переворота действительно существовал, однако он настаивал на том, что Болсонару никак к нему не причастен.