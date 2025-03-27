Пентагон требуют проверить

Председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) и член комитета сенатор Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд) требуют от генерального инспектора Пентагона провести проверку в связи с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, их письмо на имя и.о. генинспектора Минобороны Стивена Стеббинса опубликовано на сайте комитета.

Законодатели отметили, что переписка чиновников в Signal, "предположительно, содержала секретную информацию". "Если это окажется правдой, то это вызывает вопросы относительно использования незащищенных сетей для обсуждения чувствительной и секретной информации, а также обмена подобной информацией с лицами, у которых нет к ней доступа и нет необходимости в ней", - говорится в письме.

Законодатели требуют установить "факты и обстоятельства" скандала с утечкой информации, проверить соблюдение принципов обмена секретными данными в Пентагоне и установить, придерживаются ли аналогичных правил в Белом доме, разведывательном сообществе и других ведомствах. Кроме того, сенаторы считают необходимым выявить, содержалась ли в переписке секретная информация.

24 марта главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщается, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц (имя помощника американского президента по национальной безопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену. Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет (имя министра обороны США) опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам в Йемене, в том числе были перечислены цели, оружие и предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.

Трамп заявил, что в упомянутой группе не публиковали засекреченных данных. Он заверил, что доверяет всем участникам своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая Уолтца, несмотря на скандал вокруг утечки данных. Уолтц заявил, что не знает, почему Голдберг был включен в закрытую группу.