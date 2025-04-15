https://news.day.az/world/1744978.html В Махачкале мужчина плыл среди затопленных автомобилей - ВИДЕО В Махачкале мужчина плыл по затопленной проезжей части среди автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "В городе сильный потоп - улицы города затоплены, а на дорогах серьезные заторы.
В Махачкале мужчина плыл среди затопленных автомобилей - ВИДЕО
В Махачкале мужчина плыл по затопленной проезжей части среди автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В городе сильный потоп - улицы города затоплены, а на дорогах серьезные заторы. Ливень шел всю ночь, а в МЧС до этого предупреждали, что обильные осадки в Дагестане будут не только сегодня, но и завтра", - говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина плывет по затопленной дороге, при этом вокруг на небольшой скорости ездят машины.
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