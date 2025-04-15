В Махачкале мужчина плыл среди затопленных автомобилей

В Махачкале мужчина плыл по затопленной проезжей части среди автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В городе сильный потоп - улицы города затоплены, а на дорогах серьезные заторы. Ливень шел всю ночь, а в МЧС до этого предупреждали, что обильные осадки в Дагестане будут не только сегодня, но и завтра", - говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина плывет по затопленной дороге, при этом вокруг на небольшой скорости ездят машины.