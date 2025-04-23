https://news.day.az/world/1747130.html

На Гавайях извергается вулкан - ВИДЕО

На Гавайях началось очередное извержение вулкана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Килауэа - один из самых активных действующих вулканов на Земле. В 1790 произошло особенно сильное извержение, во время которого погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.