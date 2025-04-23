https://news.day.az/world/1747202.html Еще одно землетрясение в Стамбуле В Стамбуле произошло еще одно землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Согласно информации, эпицентр подземных толчков силой 4,8 балла находился в 14 километрах к северу от района Шишли, очаг залегал на глубине 345 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Еще одно землетрясение в Стамбуле
В Стамбуле произошло еще одно землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков силой 4,8 балла находился в 14 километрах к северу от района Шишли, очаг залегал на глубине 345 километров.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Напомним, что ранее в Стамбуле произошло три сильных землетрясения подряд. Согласно информации, первый подземный толчок, зарегистрированный в районе Силиври Стамбула, был силой 3,9 балла. Позже было зафиксировано землетрясение силой 4,4 балла. Затем произошло землетрясение силой 6,2 балла.
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