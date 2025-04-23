Еще одно землетрясение в Стамбуле

В Стамбуле произошло еще одно землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков силой 4,8 балла находился в 14 километрах к северу от района Шишли, очаг залегал на глубине 345 километров.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, что ранее в Стамбуле произошло три сильных землетрясения подряд. Согласно информации, первый подземный толчок, зарегистрированный в районе Силиври Стамбула, был силой 3,9 балла. Позже было зафиксировано землетрясение силой 4,4 балла. Затем произошло землетрясение силой 6,2 балла.