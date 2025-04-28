В ФРГ объявлен состав нового правительства

В Германии партия Христианско-демократический союз объявила имена своих министров в новом правительстве, которое, как ожидается, возглавит лидер политсилы Фридрих Мерц.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Tagesschau.

Как отмечено, в новом правительстве ХДС получит 7 из 17 министерских портфелей.

Министром иностранных дел в правительстве Мерца станет политик-консерватор Йоганн Вадефуль. 62-летний Вадефуль является заместителем главы фракции ХДС в Бундестаге, ответственным за внешнюю политику и оборону.