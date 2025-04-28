https://news.day.az/world/1748346.html В ФРГ объявлен состав нового правительства В Германии партия Христианско-демократический союз объявила имена своих министров в новом правительстве, которое, как ожидается, возглавит лидер политсилы Фридрих Мерц. Как передает Day.Az, об этом сообщает Tagesschau. Как отмечено, в новом правительстве ХДС получит 7 из 17 министерских портфелей.
В ФРГ объявлен состав нового правительства
В Германии партия Христианско-демократический союз объявила имена своих министров в новом правительстве, которое, как ожидается, возглавит лидер политсилы Фридрих Мерц.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Tagesschau.
Как отмечено, в новом правительстве ХДС получит 7 из 17 министерских портфелей.
Министром иностранных дел в правительстве Мерца станет политик-консерватор Йоганн Вадефуль. 62-летний Вадефуль является заместителем главы фракции ХДС в Бундестаге, ответственным за внешнюю политику и оборону.
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