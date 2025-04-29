Истребитель США упал с палубы авианосца

Находившийся на борту американского авианосца USS Harry S. Truman истребитель во время буксировки упал в Красное море.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ВМС США.

"Во время буксировки F/A-18E в ангаре команда потеряла контроль над самолетом. Самолет и тягач упали за борт", - сказано в сообщении. Отмечается, что один из членов экипажа получил легкие ранения.

ВМС начали расследование причин инцидента. Как подчеркивается в сообщении, авианосная ударная группа и ее авиакрыло сохранили полную боеготовность.