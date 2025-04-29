https://news.day.az/world/1748577.html Истребитель США упал с палубы авианосца Находившийся на борту американского авианосца USS Harry S. Truman истребитель во время буксировки упал в Красное море. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ВМС США. "Во время буксировки F/A-18E в ангаре команда потеряла контроль над самолетом. Самолет и тягач упали за борт", - сказано в сообщении.
Истребитель США упал с палубы авианосца
Находившийся на борту американского авианосца USS Harry S. Truman истребитель во время буксировки упал в Красное море.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ВМС США.
"Во время буксировки F/A-18E в ангаре команда потеряла контроль над самолетом. Самолет и тягач упали за борт", - сказано в сообщении. Отмечается, что один из членов экипажа получил легкие ранения.
ВМС начали расследование причин инцидента. Как подчеркивается в сообщении, авианосная ударная группа и ее авиакрыло сохранили полную боеготовность.
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