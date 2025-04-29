Трамп прокомментировал свое президентство

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал достижения своей администрации как "исторические" после 100 дней своего пребывания у власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку", - написал Трамп.

По данным опроса, проведенного с 17 по 21 апреля исследовательским центром NORC для агентства Associated Press, деятельность Трампа на посту президента США в первые 100 дней одобряют 7 из 10 американцев. В то же время итоги совместного опроса телекомпании ABC, газеты The Washington Post и cоциологической службы Ipsos, проведенного с 18 по 22 апреля, зафиксировали самый низкий рейтинг одобрения деятельности президента по итогам 100 дней пребывания у власти за последние 80 лет.