Трамп может применить военную силу против Гренландии
Президент США Дональд Трамп не стал исключать возможность применения военной силы в вопросе установления контроля над Гренландией.
"Я этого не исключаю, не говорю, что я это сделаю, но я ничего не исключаю, не в этом случае", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трамп добавил, что США "крайне сильно нуждаются в Гренландии". "В Гренландии живет крайне малое число людей, мы о них позаботимся и будем их беречь, - добавил он. - Но нам это [контроль] необходимо для международной безопасности".
Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. Опрос, проведенный в Гренландии январе, показал, что только 6% населения острова выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.
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